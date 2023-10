Kasper Dolberg quitte la sélection danoise plus tôt que prévu

Kasper Dolberg a quitté la sélection danoise plus tôt que prévu... mais le RSC Anderlecht ne doit pas s'en inquiéter le moins du monde. En effet, l'attaquant est tout simplement devenu père de jumeaux.

Kasper Dolberg était titulaire face au Kazakhstan ce samedi (3-1), mais n'accompagnera pas la sélection danoise à Saint-Marin pour tenter d'aller décrocher la qualification. Le buteur du RSC Anderlecht a en effet quitté le groupe pour raisons familiales : sa femme a accouché de jumeaux.

Matt O'Riley (Celtic Glasgow) a été appelé pour remplacer Dolberg, qui est donc rentré en Belgique pour être auprès de sa femme et de ses enfants nouveaux-nés. "Félicitations, Kasper, et bienvenue à Matt", lit-on dans le communiqué de la DFB.

Brian Riemer devrait pouvoir compter sur Kasper Dolberg le week-end prochain, mais on le sait : les nuits sont courtes quand on est jeune papa. Au moins, le buteur danois est déjà de retour en Belgique et pourra probablement rejoindre le groupe anderlechtois plus tôt que prévu !