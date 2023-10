Un Diable de la "génération dorée" n'a pas encore officialisé sa retraite internationale : est-ce pour bientôt ?

Eden Hazard, Nacer Chadli, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Simon Mignolet : tous ces Diables Rouges médaillés de bronze en 2018 ont annoncé leur retraite internationale ces derniers temps. Mais qu'en est-il de Dries Mertens ?

En décembre 2022, peu après la débâcle des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2022, Dries Mertens surprenait un peu : alors que Martinez avait révélé que plusieurs joueurs de son groupe envisageaient de quitter l'équipe nationale après le Qatar, l'attaquant d'alors 35 ans affirmait qu'il "serait à la disposition du sélectionneur" en 2023.

Depuis, les 45 (mauvaises) minutes disputées par Mertens contre la Croatie restent ses dernières sous le maillot belge. Domenico Tedesco n'a pas fait appel au buteur du Galatasaray, auteur il est vrai d'une fin de saison en demi-teinte en Turquie.

Les méformes de Lukaku, Batshuayi, Origi, les départs de Benteke et Vanzeir pour la MLS : rien de tout ça n'a ouvert de fenêtre à Mertens pour un retour. Pourtant, en septembre dernier, on y a cru : Dries réussissait un bon début de saison, Tedesco avait peu d'options. Rien n'y fit.

Probablement la fin pour Dries Mertens

Si même un Hugo Cuypers qui marque comme il respire en D1A n'obtient pas sa chance, il n'est bien sûr pas surprenant que Dries Mertens ne fasse pas son retour. Mais on s'attendait à l'une ou l'autre chose : soit une sélection "pour dire adieu", soit une annonce de la part du joueur.

Avec 106 caps et 21 buts, souvent dans un rôle de joker, Dries Mertens aura été un visage très apprécié de la génération dorée. Toujours positif et à l'état d'esprit irréprochable, il reste certainement ouvert à un coup de fil du sélectionneur : qui sait, si c'était l'hécatombe et que lui évoluait à un bon niveau en D1 turque...?

Mais il est fort probable que rien n'y fera. Si Toby Alderweireld, impérial en D1A et évoluant dans un secteur où la Belgique a des manquements, n'est pas rappelé par Tedesco, Mertens ne doit pas se faire d'illusions. Ce lundi soir, Kevin Mirallas, qui a pris sa retraite à 36 ans, sera mis à l'honneur ; le mois passé, c'étaient Simon Mignolet et Nacer Chadli. Il est de plus en plus probable qu'en novembre ou début 2024, ce soit Dries Mertens qui sera acclamé par le Stade Roi Baudouin. Il le mériterait.