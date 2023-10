Le seul choix illogique de Domenico Tedesco depuis son arrivée : pourquoi ne jamais changer ?

Le défenseur central de Leicester City ne semble tout simplement pas avoir le niveau pour débuter un match avec l'équipe nationale belge. L'ancien d'Ostende est aux abois et ne rassure pas souvent... que du contraire.

Domenico Tedesco a essayé d'innover lors de cette trêve internationale. En titularisant Lois Openda en Autriche, premièrement, qui remplaçait numériquement Yannick Carrasco pour essayer un système avec deux attaquants.

En faisant monter Mandela Keita et Arthur Vermeeren, ensuite, dans un contexte difficile sur une pelouse autrichienne où la Belgique plie et doit faire le dos rond pour préserver le résultat.

Dans son onze de base contre la Suède, enfin, où le sélectionneur des Diables aligne Youri Tielemans et Charles De Ketelaere. Des changements qui, de manière générale, ont ravi les supporters.

© photonews

Et pourquoi pas Debast... ou Vanheusden ?

Pourtant, le seul Diable (ou presque) qui inquiète à l'unanimité n'a pas quitté la pelouse lors des trois mi-temps disputées par la Belgique. Alors qu'il ne comptait que cinq minutes avec le maillot des Diables, lors d'un match de Ligue des Nations contre la Pologne en juin 2022, Wout Faes n'a pas encore quitté le terrain à la moindre reprise sous Domenico Tedesco... et on se demande un petit peu pourquoi.

Le défenseur central de Leicester City ne rassure pas, failli à sa tâche défensive. A la relance, l'ancien d'Ostende manque de précision et annihile souvent plusieurs opportunités de contre-attaque.

Ce qu'on peut lui laisser, c'est que Faes sait se jeter devant un ballon pour le contrer, se battre corps et âme pour empêcher l'attaquant adverse d'alerter les cages. Une bonne capacité de dégagement pour écarter le danger, également, mais c'est à peu près tout.

© photonews

Insuffisant, donc, pour tenir un rôle si important au sein d'une équipe nationale qui nourrit, tout de même, d'ambitions importantes pour les prochains mois. Si Domenico Tedesco aime faire confiance aux jeunes joueurs et se rend compte, comme nous tous, que ce Faes-là n'est pas à la hauteur des Diables, on se demande pourquoi Zeno Debast, voire Zinho Vanheusden n'ont pas reçu leur chance.

En Autriche, on peut le comprendre. La Belgique devait assurer sa qualification dans un match difficile, des automatismes existent déjà et il paraissait risquer de tout changer à ce moment-là. De plus, son expérience anglaise était nécessaire pour tenir le résultat. Mais contre la Suède, alors que les Diables sont déjà qualifiés, on ne comprend pas vraiment.

Réponse au mois de novembre ?

Des automatismes avec Vertonghen, Debast en a déjà et il lui reste à apprendre comment jouent ses autres coéquipiers. A quelques mois d'un Euro 2024, on aurait pu penser que Tedesco donnerait confiance à un joueur qui dispose d'une grande marge de progression plutôt qu'à un Wout Faes qui stagne et qui, malheureusement pour lui, n'a pas le niveau.

Par moments, on se demande ce que Tedesco trouve de si beau en Wout Faes, pour qu'il ne le fasse pas sortir à la moindre reprise lors de cette campagne. Mais sa présence ne rassure pas, personne. Et on verra au mois de novembre (dans 29 jours, déjà, lors d'un amical contre la Serbie) si le Germano-italien innove... où s'il compte bien sur la paire Vertonghen-Faes à l'Euro.