"Un vrai poison", "Imprévisible", "L'un des trois plus talentueux" : Eden Hazard encensé par ses anciens équipiers

Avant de faire le show lors du match de gala du Variétés Club de France, Eden Hazard a été mis à l'honneur par d'anciens coéquipiers, très contents de pouvoir rejouer avec lui. Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy se rappellent bien sûr des années lilloises.

Mathieu Debuchy a très bien connu Eden Hazard, à la fois comme coéquipier au LOSC et comme adversaire sur les terrains de Premier League. "C'est du plaisir de le retrouver sur les terrains, de rejouer ensemble après tout ce qu'on a partagé au LOSC", se réjouit le latéral, qui se réjouit tout autant de ne pas être en face du Belge, mais dans la même équipe.

"On a souvent été face-à-face en Angleterre. Ca s'est pas mal passé pour moi quelques fois, mais le plus souvent ça a été un peu plus compliqué", sourit Debuchy. "Eden était un vrai poison, imprévisible pour les défenseurs. Ca faisait sa force. Pour un latéral tel que moi, c'était très difficile de défendre sur ce genre de joueur".

"Eden est l'un des 3 joueurs les plus talentueux avec qui j'ai joué"

Pour autant, Mathieu Debuchy cite un autre joueur qui lui fait penser à Hazard en termes à la fois de talent et de sympathie : "J'ai joué avec Franck Ribéry, qui avait lui aussi un talent incroyable. Mais c'est vrai qu'Eden fait partie des 3 joueurs les plus talenteux avec qui j'ai pu jouer. On a connu plein de bons moments avec Eden, notamment ce doublé qui restera un souvenir incroyable".

Même son de cloche du côté de Yohan Cabaye, qui a également remporté le titre au LOSC avec Hazard et Debuchy. "Eden a fait la carrière qu'il méritait au vu de son talent, c'était un joueur extraordinaire. C'est une légende à Lille, une légende en Angleterre. Je crois qu'on n'est pas près de revoir aussi talentueux", estime l'ancien milieu de terrain.

"Sa façon de jouer avec son corps, de prendre les informations et savoir ce qu'il allait faire avant tout le monde, d'éliminer ses adversaires quand il le voulait... Si on a réalisé le doublé avec Lille, il est en grande partie à créditer", assure Cabaye.