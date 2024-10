Le conseil de Dries Mertens pour assurer la transition avec la fin après la génération dorée : "C'est le plus important"

L'enthousiasme autour des Diables Rouges descend de mois en mois. Dries Mertens explique qu'il y a encore de quoi garder l'union sacrée.

Dries Mertens n'a plus joué en sélection depuis ce funeste 0-0 contre la Croatie à la Coupe du Monde 2022. Du haut de ses 109 sélections, il connaît encore une bonne partie du groupe. Pour lui, les résultats des prochains mois passeront par un retour de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.

Il explique à DAZN que l'apport des deux monstres sacrés est loin de se limiter aux 90 minutes du match : "C’est le plus important, qu’ils assurent la cohésion du groupe et que tout le monde soit de retour".

Car malgré la fin d'une époque, le vivier reste impressionnant à l'échelle belge : "Quand tu vois Jérémy Doku jouer contre la France, la facilité avec laquelle il élimine son adversaire. Ce sont des éclairs de génie. J’ai aussi joué avec Amadou Onana et Youri Tielemans. Il y a énormément de qualité dans cette équipe".

Si Lukaku a besoin de temps, il faut le lui donner

Mais Mertens ne veut pas jeter la pierre aux absents, surtout pas à Big Rom : " Franchement, je pense que la flamme doit toujours être rallumée. Une carrière est si courte. Mais peut-être que c’est un moment où Romelu se disait : « Je ne me sentais pas à 100 % lors de l’Euro et du mondial et j’ai besoin de ce temps maintenant » C’est son droit de prendre cette décision".

Concernant Domenico Tedesco, le joueur du Galatasaray ne tombe pas dans le piège dans la critique gratuite. D'autant plus qu'il a particulièrement apprécié la démarche de notre sélectionneur de venir le voir à Istanbul pour lui parler au début de son mandat.