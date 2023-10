Clinton Mata voulait quitter Bruges depuis longtemps : "C'était le dernier jour du mercato, à 23h30..."

Cet été, de nombreux pions importants ont quitté la Venise du Nord. Noa Lang, Abakar Sylla et Clinton Mata notamment, dont le transfert à l'Olympique Lyonnais a été une surprise... y compris pour lui-même.

Clinton Mata faisait partie des meubles au Club de Bruges et tout le monde ne s'imaginait pas voir le joueur de 30 ans quitter la Venise du Nord. Lyon était intéressé depuis longtemps mais a enfin réussi à éloigner l'Angolais (Verviétois de naissance) du Jan Breydel, contre un chèque de cinq millions d'euros.

Une nouvelle étape dans la carrière du latéral droit dont il estime avoir besoin. "J'ai demandé plusieurs fois à partir, mais le club n'a jamais voulu. Ils n'ont pas coopéré. J'avais un contrat à Bruges et je l'ai respecté jusqu'à la fin" a déclaré Clinton Mata dans une interview publiée sur les médias lyonnais.

"Lors d'une dernière journée de mercato, je devais me rendre en Bundesliga. Il était 23h30 le dernier jour et j'attendais juste un coup de téléphone. Il n'est jamais venu. Après quelque chose comme ça, c'est difficile de revenir comme si de rien n'était et de faire votre travail" a ajouté Mata, qui a pris part à six rencontres en ce début de saison. Chacune dans la peau d'un titulaire.