Un joueur d'Anderlecht affecté par le drame de Bruxelles, Brian Riemer donne de ses nouvelles

Lundi passé, trois joueurs du Sporting d'Anderlecht étaient présent au Stade Roi Baudouin : Jan Vertonghen, Zeno Debast et Ludwig Augustinsson. Ce dernier était très affecté par l'attentat ayant visé ses compatriotes.

Si Brian Riemer peut compter sur un groupe presque au complet pour le déplacement au Standard, il a également dû gérer les conséquences d'une situation exceptionnelle : trois de ses joueurs étaient présents au Stade Roi Baudouin pour Belgique-Suède. "Jan Vertonghen, Zeno Debast et Ludwig Augustinsson ont vécu une drôle de soirée", reconnaît le coach du RSC Anderlecht.

Augustinsson, surtout, semblait assez affecté par les événements et la mort de plusieurs de ses compatriotes dans le centre de Bruxelles, où il évolue désormais. "Ludwig est heureusement quelqu'un de très mature. Et malheureusement, nous vivons dans un monde où ce genre de choses ne sont même plus anormales", regrette Riemer.

Ce ne sont pas des circonstances idéales

"Ludwig est de Stockholm, où il y a eu des incidents il y a quelques années également. C'est horrible pour nous tous mais tout cela devient de plus en plus banal", continue le Danois avec fatalisme. "Nous avons accompagné Ludwig au mieux mais aussi de la manière la plus normale qui soit. Et tout est mis en place pour que la sécurité soit optimale dimanche, nous dialoguons avec la police".

En effet, en plus de la minute de silence prévue dans tous les stades de Pro League, les événements de lundi soir seront dans les esprits. "Tout le monde va bien, même si bien sûr, ce ne sont pas des circonstances idéales pour un match de football", conclut Brian Riemer.