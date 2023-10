Meilleur buteur de Pro League et déjà comparé aux plus grands : "ll me rappelle Lukaku"

8 buts en 10 matchs : Kevin Denkey a commencé fort avec le Cercle de Bruges. De quoi décrocher un beau transfert dans les prochains mois ? A l'image des départs d'Olivier Deman ou Charles Vanhoutte, le transfert d'Ayase Ueda à Feyenoord avait inquiété les sympathisants du Cercle de Bruges. Si l'opération équivaut au jackpot sur le plan financier, certains redoutaient le vide que le japonais allait laisser en attaque. Après dix matchs, le premier bilan est clair : son départ a permis à Kevin Denkey d'encore plus s'affirmer : avec ses huit buts, le Togolais est le meilleur buteur du championnat. Interrogé à son sujet par VTM, Marc Degryse le voit partir pour un montant bien supérieur aux deux millions dépensés par le Cercle de Bruges il y a trois ans : "Il n'a que 22 ans. Et son corps ! Il me rappelle Lukaku. Il a beaucoup évolué au cours des trois dernières années. C’est un garçon qui va être récompensé d'un beau transfert". Il y a un an, le Cercle a prolongé Denkey jusqu'en 2026.



