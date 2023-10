L'homme du match oublié par la Pro League malgré un but et un assist

L'Union Saint-Gilloise a écrasé Eupen ce vendredi, et Cameron Puertas était clairement l'homme de la rencontre. Avec un but et un assist, il a confirmé sa grande forme.

Après chaque match, la Pro League, via Eleven, propose 5 joueurs pour le titre d'homme du match. Et cette fois, Cameron Puertas, auteur d'un superbe assist et d'un but, n'était... même pas nominé ! Pourtant, l'Hispano-Suisse était clairement l'un des meilleurs joueurs de l'Union sur la pelouse.

"On a été présents en équipe, dès le début, via un bon rythme. Malheureusement, après avoir commencé fort, on a un peu levé le pied après", reconnaissait Puertas après la rencontre. "Mais on a bien repris après".

Cameron Puertas était encore l'un des meilleurs Unionistes sur la pelouse, mais ne se prend pas la tête : "Je garde les pieds sur terre. Le coach me donne beaucoup de confiance et j'essaie de lui rendre. Il est très proche des joueurs", souligne-t-il. "Il me pousse à donner le meilleur de moi-même, je suis en confiance".

Pas question cependant de penser trop loin, par exemple...au titre : "On va enchaîner match après match sans penser à autre chose. On ira jusqu'où on doit aller", se contente de conclure Cameron Puertas.