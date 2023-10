Genk écrase Malines et renoue avec la victoire

Genk n'avait plus gagné depuis trois matchs. Les Limbourgeois se sont rassurés en battant Malines (4-0).

Retrouvailles avec ses anciennes couleurs pour Wouter Vrancken. Le coach de Genk décidait de titulariser Bonsu Baah en attaque.

Après un quart d'heure, c'est le jeune ghanéen qui ouvrait le score. Il suivait bien un tir de Zeqiri repoussé par Coucke.

Dominateur, Genk se créait plusieurs grosses occasions. Le but du 2-0 tombera avant la mi-temps, sur un coup franc d'El Khannouss, repris par Mc Kenzie et conclu par Heynen.

Malines manquait l'occasion de revenir dans le match, via Schoofs. Dommage, car ensuite Genk déroulait. Les Limbourgeois enfoncaient le clou via El Khannouss (76e) et Ait El Hadj (90e+1).

Victoire logique pour Genk, qui retrouve enfin le succès. Les Limbourgeois remontent à la 7e place. Malines pointe à la 12e place, juste au-dessus de la zone rouge.