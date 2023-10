Dure soirée pour Dries Mertens

La Ligue des Champions reprenait ses droits ce mardi soir. Deux rencontres avancées de la troisième journée de phase de poules avaient lieu.

Dans le groupe A, le Bayern de Munich a assuré les trois points face au Galatasaray (1-3). En Turquie, les Bavarois ont ouvert le score très vite, des oeuvres de Kingsley Coman. Le Galatasaray, tombeur de Manchester United lors de la journée précédente, a égalisé sur penalty via son homme providentiel, Mauro Icardi.

Monté au jeu à la 56e, le Belge Dries Mertens va voir le Bayern reprendre les devants et confirmer sa victoire, via Kane (73e) et Musiala (79e). Le Bayern est premier du groupe avec 9 points, le Galatasaray 2e avec 4 points, mais connait un douloreux coup d'arrêt.

Dans le groupe D, l'Inter s'est imposé face au RB Salzbourg (2-1). Les Intéristes ont ouvert le score à la 19e, via Alexis Sanchez. Les Autrichiens sont revenus au score à la 57e, sur un but magnifique de Gloukh. L'Inter prendra à nouveau les devants sur un but de Calhanoglu sur penalty (73e). L'Inter est leader du groupe, avec 7 points. Salzbourg reste bloqué à 3 unités.