Analyse La meilleure équipe du championnat depuis trois ans... et largement !

Depuis sa remontée en Jupiler Pro League, l'Union a engrangé 192 points. C'est... 25 points de plus que son dauphin, le Club de Bruges. Les Bruxellois sont aussi l'équipe qui marque le plus depuis un petit peu plus de deux saisons.

L'Union n'est jamais passée par la case "petite équipe" depuis son retour en Jupiler Pro League. Directement, les hommes de Felice Mazzu, premièrement, se sont imposés comme la grosse surprise, puis pérennisent ce statut en devenant progressivement une grosse écurie affirmée de notre championnat. Dès la saison de sa remontée, l'Union manque le titre de peu mais passe... 200 jours en tête du championnat. Encore pire la saison dernière, avec l'hélicoptère contenant le trophée qui quitte le stade Joseph Marien à l'entrée du temps additionnel, alors que le Club de Bruges vient de jeter un coup de froid monumental et renverser le championnat. Une nouvelle déception, malgré un parcours exceptionnel en Europa League et un quart de finale. © photonews L'Union, meilleure équipe depuis sa remontée... et de loin Depuis son retour en Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise a glané 192 points (compétition régulière + play-offs). C'est... 25 points de plus que son dauphin, le Club de Bruges (167). Pour compléter le top 6, on retrouve l'Antwerp (167), La Gantoise (166), le Racing Genk (163) et le Sporting d'Anderlecht (139). Dans les buts marqués, l'Union est aussi la meilleure équipe depuis sa remontée. Le gardien adverse trompé à 187 reprises, c'est plus que Genk (184), Bruges (174), La Gantoise (162), Anderlecht (147) et l'Antwerp (146). L'Union, sur les trois dernières années, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points dans notre championnat, tout en inscrivant le plus de buts... mais en manquant, de peu en championnat, tous les trophées possibles. Cette année sera-t-elle la bonne ? 👨🏼‍💻 Punten sinds



