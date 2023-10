La nouvelle folie de John Textor

John Textor a Estoril dans son viseur. Le propriétaire américain de RWDM veut utiliser ce club pour y placer les talents de Botafogo.

Selon les premières informations, Textor s'est déjà rendu au Portugal pour visiter le club. Estoril est actuellement lanterne rouge dans le plus haut niveau du football portugais et cherche un repreneur. Actuellement, Estoril est toujours entre les mains de David Scott Blitzer, un compatriote de Textor. Textor et Blitzer se connaissent bien, car ils détiennent tous deux des actions dans le club de Crystal Palace.

Par ailleurs, Textor possède également des parts dans l'Olympique Lyonnais et l'équipe féminine OL Reign de Seattle. La compétition portugaise est très intéressante pour de nombreux investisseurs car il n'y a pas de limite sur le nombre de joueurs étrangers pouvant figurer dans l'équipe ou être