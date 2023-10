"Cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps" : la Pro League doit-elle se résigner au départ de l'un de ses meilleurs attaquants ?

Vincent Janssen n'est pas dans la période la plus faste de sa carrière. Mais cela ne l'empêche pas de se projeter sur de nouveaux défis.

Arrivé à l'Antwerp il y a un an, Vincent Janssen a d'emblée apporté un plus à l'équipe en accomplissant un gros boulot devant, contribuant au titre de champion de Belgique des Anversois. Mais actuellement, le Néerlandais de 29 ans affiche un peu moins de confiance et ne cache pas qu'un nouveau défi pourrait l'intéresser.

"J’aimerais jouer en MLS. Cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps, surtout depuis que je suis avec ma femme (qui est américaine). Et puis, je suis heureux de ne plus devenir dire que j’aimerais devenir champion avec Anvers" déclare-t-il pour Humo.

Sous contrat jusqu'en 2026, Janssen quittera-t-il l'Antwerp après avoir accompli son devoir ? Ce n'est toutefois pas certain : s'il venait à partir, ce serait pour une offre qui lui convient à 100% : "L’équilibre entre la vie et le travail est bon maintenant. Je suis très heureux. Je pense sincèrement qu’Anvers est un beau club, que la ville est géniale et que les fans le sont aussi. Il ne faut pas toujours jeter ce que vous avez".