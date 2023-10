📷 Le geste magnifique et impressionnant des fans de Genk

Le KRC Genk a joué son troisiÚme match en phases de groupe de la Conference League ce jeudi soir. Les Limbourgeois ont fait match nul 0-0 face aux Hongrois de Ferencvaros.

Le match nul n'est pas illogique au vu de l'ensemble de la rencontre. Ferencvaros a eu plusieurs bonnes occasions. Vers la fin, les Hongrois ont touché le poteau.

Les Limbourgeois, dominateurs dans l'utilisation du ballon, ont manqué d'inspiration dans les derniers 20-30 derniers mètres.

Avant le match, un moment fort : le magnifique et imposant tifo déroulé par les fans de Genk. Une référence au personnage Vegeta, dans le célèbre manga Dragonball.

KRC Genk tonight with an amazing tifo during the Europa Conference League match vs Ferencvaros tonight! đŸ‘đŸ»đŸ€©đŸ‡§đŸ‡Ș pic.twitter.com/4LVrV9e0Nl — đ‚đšđŹđźđšđ„ đ”đ„đ­đ«đš đŽđŸđŸđąđœđąđšđ„ (@thecasualultra) October 26, 2023

Lorsque les joueurs sont entrés sur le terrain, la Tribune Sud a déclenché de nombreux feux d'artifice. Un beau spectacle, bien qu'inutile en fin de compte.

Plus tôt dans la saison, un beau tifo avait également été créé pour le derby du Limbourg contre le grand ennemi, à savoir l'équipe de Saint-Trond.