🎥 Lourdement battus à Beveren, les Francs Borains n'y arrivent plus et font la mauvaise opération du weekend

Les Francs Borains se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de Beveren. Une nouvelle défaite qui les englue un peu plus en bas de tableau.

Le 0-0 contre le Patro Eisden n’aura été qu’une embellie passagère sur le plan défensif. Hier soir, les Francs Borains sont retombés dans leurs travers à Beveren. Au repos, les hommes d’Arnaud Mercier (qui a opté pour le retour de Clément Tainmont dans son onze) étaient déjà menés 2-0 suite à des buts de Goduine Koyalipou et Jakov Filipovic face à une arrière-garde très passive.

HT | Le SK Beveren rentre au vestiaire sur le score de 2ÔłŹ‚É£-0ÔłŹ‚É£ après une solide première mi-temps. ūüí™ #SKBBOR pic.twitter.com/JfzkNHIOEJ — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) October 28, 2023

Dix minutes après le retour des vestiaires, Koyalipou inscrivait le 3-0 d’un joli lob pour fixer le score défintif de la rencontre.

Sans victoires sur leurs cinq derniers matchs, les Francs Borains s’enfoncent un peu plus dans le fond du classement. L’équipe voit Seraing (victorieux du Club NXT) et le Lierse (qui a battu les espoirs de Genk) passer devant au classement pour se retrouver 14e. Derrière, Ostende et le SL16 ferment la marche.