Deila sauve probablement son poste : Bruges s'adjuge un "choc" assez médiocre

Après la victoire en Coupe d'Europe, Bruges a enchaîné. Les Blauw & Zwart mettent fin à une série de 5 matchs sans victoire.

Le Club de Bruges et l'Antwerp ont partagé l'enjeu (1-1) dans une rencontre qui aura mis du temps à décoller ce dimanche. La première période aura été très médiocre, et le Jan Breydel se mettra même à huer ses joueurs, qui semblent perdus en possession de balle et ne mettent aucun pressing quand l'Antwerp fait circuler.

Ce n'est qu'à la 28e minute que Jean Butez devra s'employer devant Ferran Jutgla, avant que Balikwisha réponde en frappant de peu à côté (39e). Le Club de Bruges ne méritait pas vraiment d'être devant à la pause, mais le génie de Jutgla va frapper : cinq jonglages, une frappe à l'aveugle, et Butez est trompé (1-0, 45e).

La rencontre s'emballe un peu en seconde période, avec un Bruges plus entreprenant : Zinckernagel alerte Butez (47e), Buchanan frappe à côté (52e). Jelle Bataille croit égaliser, mais est signalé hors-jeu (59e) ; ce n'est que partie remise pour le champion en titre Kobe Corbanie profite d'une grossière erreur de Björn Meijer, visiblement pas encore prêt pour un match au sommet, et sert George Ilenikhena dont c'est la première touche de balle (1-1, 73e). Double changement gagnant pour Van Bommel.

Un partage ne serait probablement pas suffisant pour un Club qui reste sur deux défaites et même cinq matchs sans victoire, et Ronny Deila le sait. Après que Mignolet ait stoppé une tête de son ancien équipier en Diable Toby Alderweireld (83e), c'est l'un des changements de Deila qui sera décisif, cette fois : Thiago, si critiqué, trouve Hans Vanaken pour le 2-1 (89e).

Les Blauw & Zwart réintègrent le top 6, et relèvent enfin la tête ; quant à la manière, elle n'aura convaincu personne, probablement au sein de la direction non plus. Mais Deila a sauvé sa peau avec un 6/6 (Europe et championnat) dans une semaine cruciale...