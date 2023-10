"On défend comme des enfants" : Charleroi retombe dans ses travers, le retour du masque pour Felice Mazzu

Charleroi n'a pas réussi à confirmer son beau succès contre l'Antwerp. Une iréégularité qui agace forcément Felice Mazzu.

Ces dernières semaines, Charleroi avait retrouvé son Felice Mazzu expressif, plein de vie juste derrière son dugout contre l'Antwerp et célébrant les victoires zébrées comme à la belle époque. Mais hier soir, à l'issue de la défaite à Kehrweg, l'entraîneur carolo avait la mine des mauvais jours.

Face à des Pandas qui restaient sur six défaites de rang, ses joueurs ont livré une pâle prestation malgré une bonne entame : "Nous avons eu le contrôle dans les 40 premières minutes du match et nous avons également réussi à marquer (le but a été annulé). Ensuite, nous faisons une erreur et Eupen en profite. Nous avons bien commencé en deuxième mi-temps et joué avec les bonnes intentions, mais sur le deuxième but, nous défendons comme des enfants" a déclaré Mazzu à Eleven en après-match.

Il aura pourtant tenté de relancer la machine en passant à deux attaquants à la mi-temps, sans succès : "Ce n’était pas facile de sortir Morioka. J’ai essayé d’apporter un peu plus d’offensive, mais malheureusement cela ne s’est pas passé comme nous l’espérions. Nous allons maintenant travailler fort pour être de retour la semaine prochaine". La semaine prochaine, justement, le Sporting retrouve le Mambourg pour une affiche contre La Gantoise. Mais avant cela, il y aura le match de Coupe de Belgique face à Thes Sport pour tenter de se remettre la tête à l'endroit.