Les révélations sur cet ancien coach d'Anderlecht : "Il n'aimait pas trop la presse"

Frank Boeckx, ancien gardien et assistant d'Anderlecht, était l'invité du podcast Radio Radzinski de Bruzz. Il y a évoqué sa dernière année de championnat chez les Mauve et Blanc, sous la houlette de René Weiler.

Weiler était un personnage spécial, c'est le moins que l'on puisse dire. Boeckx l'a également constaté. "Pendant les play-offs, nous avons un match difficile à jouer à l'extérieur, à Ostende. Nous concédons injustement un penalty. Je l'arrête, mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour Weiler", se souvient-il de l'anecdote.

"A la mi-temps, il est toujours très en colère contre l'arbitre, mais heureusement, je parviens à le calmer. Je lui dis : 'T'inquiète, nous serons champion à la fin'. Immédiatement après la mi-temps, Hanni marque le 0-1 d'un magnifique solo qui nous permet de gagner. Après le match, l'entraîneur vient me voir et me dit : 'Oui, t'avais raison'".

Le Suisse n'a pas eu de bonnes relations avec la presse. "C'est un bon gars quand même. Mais c'est vrai qu'il n'aimait pas trop les médias. Weiler attache une grande importance à la dynamique de groupe. Il est terrifié à l'idée que quelqu'un puisse se sentir meilleur que l'équipe. Et en cela, il voit la presse comme un catalyseur négatif".

Tout comme l'attaquant de l'époque, Lukasz Teodorczyk, qui est un bon ami de Boeckx. "Il voulait juste jouer au football et n'avait pas de message pour le monde extérieur. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas le sens de l'humour. Comme nous recevions souvent des doigts d'honneur des tribunes lors des matches à l'extérieur, nous avions pris l'habitude de les saluer. Beaucoup de gens ont eu l'air étrangement surpris."