"Nous sommes dans un creux" : Toby Alderweireld ne se cache pas sur la situation de l'Antwerp

Cela s'est joué sur des détails. Mais au bout du compte, l'Antwerp concède une nouvelle défaite sur le terrain du Club de Bruges.

Après Charleroi, l'Antwerp a concédé à Bruges sa deuxième défaite de rang. Si l'on y ajoute les deux matchs d'affilée sans marquer en championnat et les deux renversements de situation fatals en Ligue des Champions, on obtient une situation compliquée pour l'équipe.

Pourtant, les prestations ne sont pas catastrophiques : "En soi, nous jouons toujours un football assez adulte, notre structure était également bonne, mais nous n’avons tout simplement pas créé assez. Vincent Janssen était moins capable de tenir les balles à l’avant et la connexion pourrait également être meilleure" concède Toby Alderweireld à Eleven après la rencontre au Jan Breydelsatdion.

D'autant plus que derrière, la défense n'affiche plus la même sérénité que la saison dernière : "Normalement, nous jouons de manière assez solide, mais aujourd'hui nous donnons deux buts en cadeau et c’est vraiment dommage. Nous sommes actuellement dans un creux, mais il nous suffit de travailler fort, d’analyser tout et de trouver une solution". Une réaction est nécessaire : la semaine prochaine, c'est un Genk en pleine forme qui se présentera au Bosuil.