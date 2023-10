Aster Vranckx et Sébastiaan Bornwauw éliminent Lois Openda de la Coupe d'Allemagne !

Grosse déception pour Lois Openda et le RB Leipzig, tombés sur la pelouse de Wolfsburg.

Seizième de finale de Coupe d'Allemagne très difficile pour le RB Leipzig, sur la pelouse de Wolfsburg. Pas question d'ailleurs de faire tourner l'effectif, l'équipe A est alignée par Marco Rose et Lois Openda en fait bien partie.

Chez les Loups, on retrouve deux Diables Rouges titulaires : Sébastiaan Bornauw et Aster Vranckx. Un seul et unique but dans cette rencontre, venu de Vaclav Cerny peu avant le quart d'heure (1-0).

Victoire donc de Wolfsburg qui élimine Leipzig et Openda de la Coupe d'Allemagne. Yussuf Poulsen a été exclu à la 55e pour Leipzig, Openda a quitté le jeu à quatre minutes du terme. Vranckx a été averti et est sorti à dix minutes du coup de sifflet final, Bornauw a joué l'intégralité de la rencontre.