Voici les arbitres du week-end prochain en Pro League : sans polémiques, cette fois ?

Ce vendredi, STVV affrontera Eupen en match d'ouverture de la 13e journée, et c'est Nathan Verboomen qui sera au sifflet, avec Wim Smet en charge du VAR. Samedi, le RWDM reçoit le KV Courtrai, un match important qui sera dirigé par Bram Van Driessche et supervisé par Nicolas Laforge depuis Tubize.

Le premier choc du week-end se tient samedi soir avec Antwerp-Genk, qui sera arbitré par Lothar D'Hondt. Il sera soutenu par Erik Lambrechts au VAR. Dimanche, Anderlecht va au Cercle de Bruges, où Jan Boterberg sera référé et Lawrence Visser au VAR.

Kevin Van Damme sera l'arbitre de Standard-Malines, avec Wesli De Cremer à la vidéo ; Union - Club de Bruges sera arbitré par Jasper Vergoot avec Lothar D'Hondt en VAR. Enfin, Charleroi - La Gantoise clora le week-end, et c'est Jonathan Lardot qui sera l'homme en noir, Brent Staessens dirigeant le VAR.

