José Riga avant la réception de Genk : "Je veux que mes joueurs vivent vraiment leur match"

Ce mercredi en 16e de finale de Coupe de Belgique, Visé (Nationale 1) accueille le KRC Genk. Une rencontre de prestige qu'attendent impatiemment José Riga et ses hommes.

Quelle a été la réaction de vos joueurs lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient jouer contre Genk ?

"Tout le monde était évidemment très content. Genk fait partie des grands clubs belges. Il y aussi une forme de proximité, malgré tout, qu'on aurait pas eu avec d'autres équipes. Sauf avec le Standard, bien entendu. On est très contents d'accueillir une équipe comme Genk, qui forcément joue bien au foot. C'est quelque chose qui me plaît. Genk est un très bon tirage.

Jouer contre une équipe du top de Pro League est évidemment quelque chose de très séduisant...

"C'est surtout une opportunité que les joueurs n'auront peut-être plus jamais - ça dépend de leur carrière. Tirer un gros morceau, c'est quelque chose de très motivant."

Le match se joue d'ailleurs à Visé, ce qui est une très bonne chose pour le club...

"Visé a toujours tout fait pour être en ordre au niveau de la conformité du stade, au niveau de l'éclairage etc. A chaque fois, on est allés chercher les licences. J'aime bien cette nouvelle formule, qui me rappelle un peu la France. Il faut savoir que si l'éclairage et d'autres aspects sont réglementaires et suffisants. C'est aussi une belle récompense pour le président, qui a toujours tout fait pour que Visé soit à un certain niveau."

Comment prépare-t-on mentalement ses joueurs pour une telle rencontre ? Il y-a-il un risque que cela trotte un peu trop dans les têtes par avant, lors des matchs de championnat par exemple ?

"Ce n'est jamais évident. Mais quand je regarde notre dernier match (défaite 2-0 à Namur, nda), je ne pense pas qu'il y a eu de la retenue. Je dois prendre 18 joueurs, la frustration chez les non-sélectionnés sera encore plus grande que lors d'un match de championnat. Je le comprends, mais cela fait partie du job de footballeur. Je n'ai pas vu de manque de motivation lors des matchs d'avant, même si la motivation pour la rencontre contre Genk, elle tombe sous le sens. On a pas besoin d'appréhender ce match-là de beaucoup de différentes façons. On va juste essayer d'opposer une bonne résistance, réussir ce match, et éviter - si je puis dire - que ce match ne tourne à la leçon."

Quel est le message que vous voudriez faire passer aux joueurs ? Celui de prendre du plaisir avant tout ?

"Bien sûr, mais avec le sérieux, en réussissant son match. Dans ce cas-ci, cela veut dire vivre son match, ne pas l'avoir uniquement subi. Bien sûr, qu'ils mordent dedans à pleines dents, mais tout en respectant les consignes collectives. Cela ne sert à rien de se mettre individuellement en évidence. On ne pourra le faire que si l'équipe est bien en place."

Que pensez-vous de l'état de forme actuel de Genk, vice-champion, mais qui a réalisé des résultats en dents de scie depuis le début de saison ?

"Ca n'en reste pas moins un très solide adversaire. Oui, les résultats sont en dents de scie, mais en termes de contenu, c'est une équipe qui reste fidèle à son jeu, peu importe la saison ou l'entraîneur. C'est aussi cela qui fait la réussite des écoles de jeunes. Ils ne départissent jamais de leur philosophie, celle de produire du beau jeu. Après, des résultats en dents de scie, on est très mal placés pour en parler...Nos résultats ne sont pas bons actuellement. Ca reste évidemment un adversaire coriace, avec un gros noyau."

Un mot sur le jeu développé par Wouter Vrancken depuis son arrivée ?

"Il a en tout cas redynamisé le jeu de Genk, en s'inspirant en partie de ce qu'il faisait à Malines. Il veut aller vers l'avant, produire du jeu, il pousse beaucoup ses troupes. Cela lui a très bien réussi. Cela me rappelle la période de Philippe Clement à Genk. C'est un coach qui mérite d'être où il est, avec de très bons résultats la saison dernière, et je pense qu'ils vont retrouver leur niveau et se battre cette saison pour le titre. Il faut toujours mettre cela en parallèle avec les anciens et nouveaux joueurs, c'est une équipe qui sait en amener de très bons et les rentabiliser ensuite. A ce niveau-là, la cellule de scouting fonctionne bien. Et l'école de jeunes aussi. C'est une bonne combinaison."

Certes, l'adversaire était d'un tout autre calibre, mais vous avez tout de même battu Lommel au tour précédent, une équipe de Challenger Pro League...

"Nous étions dans une bonne spirale à ce moment-là. Il faut savoir que nous avons une toute nouvelle équipe. Nous n'avons gardé que deux joueurs de la saison passée. A un moment donné, on a tablé sur l'enthousiasme, sur notre organisation et nos qualités. C'était mérité, nous ne sommes pas ici par hasard. Mais un match n'est pas l'autre. Nous devons prendre cela avec le plaisir que cela mérite, mais aussi l'implication."

Comme vous l'avez dit, votre début de saison n'est pas bon. Est-ce qu'une bonne prestation contre Genk pourrait alors changer cette dynamique ?

"C'est une belle occasion de montrer qu'on joue beaucoup mieux que ce qu'on a montré ces derniers temps. Pourtant, en termes de jeu, on a rarement été inférieurs. Cela pourrait bien nous redynamiser, oui. Cela dépendra aussi de comment le match du week-end passé aura été digéré. On enchaîne aussi, avec un match samedi prochain. Voilà, ce n'est pas toujours habituel ce genre de circonstances mais on doit essayer de transformer ce match contre Genk comme une opportunité de tout faire pour que la confiance revienne. Nous n'avons pas de pression, après tout."