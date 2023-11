Benito Raman, le dindon de la farce : pourquoi il retournera en tribune malgré son but

Benito Raman a "sauvé" Anderlecht mardi à La Louvière. Pourtant, sauf grosse surprise, il ne sera pas dans le groupe de Brian Riemer ce week-end.

Surprise dans le groupe d'Anderlecht pour aller à La Louvière : Benito Raman est revenu d'entre les morts. Mieux : le n°9 du RSCA est titulaire sur l'aile, profitant sans doute de la blessure de Francis Amuzu. Car on doute que Brian Riemer ait prévu initialement de relancer Raman d'entrée.

Et comme si c'était écrit, Benito Raman a marqué. Un but "à la Raman", plein d'opportunisme mais aussi d'énergie et de jusqu'auboutisme. Il aurait même pu inscrire un second but, cette fois d'une jolie frappe. Jusqu'à sa sortie, en se frappant la poitrine avec fierté, l'attaquant n°3 du Sporting se sera donné à fond.

Raman, derrière Dolberg et Vazquez

Si Brian Riemer était très positif au sujet de Raman après le match, il n'avait pas pour autant de bonnes nouvelles pour lui. "Benito a été décisif aujourd'hui. J'ai une très bonne relation avec lui. Mais malheureusement, nous savions qu'il y aurait un problème au niveau des attaquants : nous jouons avec une seule pointe, et nous en avons trois", rappelle le Danois.

© photonews

"Actuellement, il est derrière les autres, et ça reste le cas à mes yeux", ajoute ensuite Riemer, qui est donc clair : dès ce week-end et le déplacement au Cercle, Benito Raman retournera à son statut habituel. Sauf, peut-être, si Francis Amuzu est blessé et que le coach anderlechtois manque d'une doublure à gauche.

La "performance" de Luis Vazquez au Tivoli, toutefois, ne donne pas l'impression que cette hiérarchie se base sur un quelconque niveau sportif. Avec ses 19 buts en 84 matchs, Raman a souvent répondu présent sous le maillot anderlechtois, tandis que Vazquez est encore à la peine. Mais l'Argentin a coûté 4,5 millions et n'a que 22 ans : les chances qu'il rapporte gros à la revente sont encore là. Et celles de voir Raman partir en janvier sont grandes...