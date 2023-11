La RAAL a fait douter Anderlecht : "On a prouvé pouvoir rivaliser avec un club de D1"

Certains clubs amateurs ont très bien tenu leur rang cette semaine en Coupe de Belgique. Ca a été le cas de la RAAL, qui a montré qu'elle était prête pour l'échelon supérieur.

Il y a deux ans, l'Anderlecht de Vincent Kompany était venu se promener au Tivoli. À la mi-temps, le score était de 1-4 et le match était plié. Pas cette fois : à la pause, la RAAL y croyait encore. La preuve du chemin parcouru entre temps par Frédéric Taquin, déjà en poste à l'époque, et ses Loups.

"Depuis, on a gagné en maturité, mais surtout, le noyau est passé professionnel. Ca donne plus de temps pour travailler en semaine et ça se voit", se réjouit le coach de la RAAL. "Garder le 0-1 et y croire jusqu'au bout, c'est la preuve d'une grande maturité".

© photonews

Cette maturité sera cruciale pour évoluer un échelon plus haut. La Louvière, leader de Nationale 1, ne veut en effet pas se louper : "Nous avons grandi de 15% grâce à ce match, et ça nous servira en championnat. La Coupe, on savait qu'on ne la gagnerait pas, même si passer un tour de plus n'aurait pas été de refus", sourit Taquin.

"Aujourd'hui, on a été grands, on a prouvé savoir se défendre contre le top belge. Maintenant, l'objectif sera ce samedi contre Dessel. La RAAL veut rejoindre la Challenger Pro League le plus vite possible", prévient l'entraîneur des Loups. "On veut donner beaucoup de bonheur à ces supporters, et si on veut gravir les échelons, on aura besoin de leur soutien en Nationale 1 aussi".