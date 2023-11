Philippe Clément craint le pire pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

Pas de Nicolas Raskin avec les Glasgow Rangers ce soir. Le milieu de terrain ne sait toujours pas combien de temps sa blessure le tiendra écarté des terrains.

Samedi, Nicolas Raskin est sorti sur civière avec les Glasgow Rangers. Après une frappe qui a abouti sur le poteau, le Belge de 22 ans s'est directement allongé au sol, très marqué par la douleur. Sorti à l'heure de jeu, il n'était pas du voyage pour le déplacement de l'équipe à Dundee hier soir.

Pour l'heure, difficile d'en dire plus sur la nature exacte et la gravité de cette blessure. Des examens doivent être réalisés et les médias écossais décrivent un Philippe Clément partagé entre l'espoir de le revoir dans les prochaines semaines à l'entraînement et la crainte d'une absence de plus longue durée.

Nicolas Raskin avait déjà manqué deux matchs suite à une blessure musculaire. A l'arrivée de Philippe Clément, il s'est illustré en inscrivant son tout premier but pour les Rangers. Mais ce pépin physique apparait comme un sacré contretemps.