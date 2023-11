"Le match d'une vie" : buteur contre l'Union, il a vécu le plus grand moment de sa carrière

Meux aura vécu un petit miracle ce mercredi sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Sur un contre, l'attaquant namurois Gauthier Smal a trompé Joachim Imbrechts et égalisé.

Gauthier Smal, 30 ans, a été le héros de la rencontre de Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise. Buteur surprise, le joueur également passé par Ciney a eu logiquement une réaction très émotive au micro de la RTBF après le coup de sifflet final.

"J'ai eu le temps de voir le ballon arriver. Et quand ça finit au fond... Quelle émotion ! On espérait un tel scénario, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est quand même grand."

Meux a tout de même dû s'incliner sur un but de Rasmussen, intervenu quelques instants plus tard. "La seule petite déception, c'est de n'avoir pas pu faire durer le plaisir un peu plus longtemps après avoir égalisé à la 83e."

Il n'en restera au final que des souvenirs très forts. "Mais cette émotion-là, personne ne nous la retirera. Pouvoir chanter avec les supporters et voir "2-1" sur le marquoir de l'Union Saint-Gilloise, ce qui se fait de mieux en Belgique actuellement, face à un club de village, et cette assistance... Pour un footballeur amateur, c'est incroyable. C'est le match d'une vie ! On a pu en profiter à 100%."