Un coup de pouce pour Anderlecht ? Plusieurs cadres du Cercle seront absents

Le RSC Anderlecht se déplace au Cercle de Bruges ce dimanche. Une rencontre qui promet d'être compliquée, face à une équipe brugeoise qui réalise à nouveau de bons résultats cette saison. Pourtant, la tâche des Mauves pourrait être facilitée...

Par des absences du côté du Cercle. En effet, comme le renseigne le Nieuwsblad, 4 cadres de la formation brugeoise ne seront pas disponibles ce dimanche.

Hannes Van der Bruggen a écopé de son 5e carton jaune de la saison face à Malines et est donc suspendu. Christiaan Ravych, défenseur central, s'est blessé aux ischios et manquera 6 semaines de compétition. Leonardo Lopes Da Silva, qui est tout de même monté au jeu en Coupe face à Zulte Waregem, s'est blessé aux ischios-jambiers. Il sera absent pendant 8 semaines. Thibob Somers, le capitaine, a subi un tacle dangereux face à Zulte et ne jouera pas face à Anderlecht.

Miron Muslic devra donc trouver des solutions, en faisant appel notamment à Sienna Miangue en défense. Le coach brugeois devrait également faire appel à plusieurs joueurs du noyau U21, les Jong Cercle.