Un coach de Pro League ne se cache pas : "Dans cinq ans, je veux entraîner en Premier League"

Le Cercle de Bruges continue sur sa lancée de la saison dernière. Mais son coach Miron Muslic a aussi des ambitions d'un point de vue personnel.

Moribond il y a un an, le Cercle doit sa remontée à Miron Muslic et à son football fait de courses à haute intensité et de contre-pressing. L'entraîneur bosnien sait que son travail ne passe pas inaperçu. Questionné par Het Laatste Nieuws sur où il se voyait dans un cinq ans, il n'a pas hésité : "En Premier League".

Avant de s'expliquer : "La Premier League - et le football anglais dans son ensemble - me convient. Travail acharné, rythme élevé, beaucoup d’ambiance. Je pense qu’ils adorent le même type de football que moi. J’espère y être entraîneur dans cinq ans. Nous pourrons alors faire une autre interview, avec un fish and chips et une Guinness" rigole-t-il.

Mais pour l'instant, Miron Muslic reste focus sur le Cercle de Bruges : "Le football évolue tellement vite. Est-ce que je pense à ce qui va se passer d’ici six mois ? Mon Dieu, non. Vous ne savez pas dans quelle situation vous vous trouverez. Je suis détendu. J’ai un agent, il s’occupe de ces questions. Je m’en fiche à l'heure actuelle. Je me concentre sur mon travail quotidien". Ce dimanche, Muslic défiera Brian Riemer, qui connait assez bien la Premier League.