Après Will et Edward, Nicolas Still s'offre sa première victoire comme entraîneur principal

Le coaching, les frères Still l'ont dans le sang. La preuve par trois avec Nicolas.

Cet été, Reims et Eupen ont observé un petit transfert entre frères. L'aventure d'Edward Still s'arrêtant chez les Pandas, Nicolas a rejoint Edward à Reims, pour y devenir son adjoint. Ce dimanche, son frère étant suspendu pour son exclusion de la semaine dernière, Nicolas Still était sous le feu des projecteurs.

🇧🇪 | Suspendu, Will still a dû regarder son frère Nicolas mener Reims à la victoire aujourd’hui. 👨‍👩‍👦‍👦🧬 pic.twitter.com/lyfCR5yAiG — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) November 5, 2023

A 26 ans, c'est lui qui a mené Reims vers la victoire sur la pelouse de Nantes (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Junya Ito, une autre vieille connaissance de notre Pro League.

Outre Edward Still à Eupen et à Charleroi, Nicolas a été bonne école : son CV renseigne des rôles d'analyste vidéo pour Franky Vercauteren à l'Antwerp, Ivan Leko à Al-Ain et au Club de Bruges, ainsi que de Jonas De Roeck à Saint-Trond.