Charleroi tremble avant d'aller à Malines : "Eux aussi en ont besoin"

Ce dimanche, le Sporting de Charleroi s'est incliné à domicile pour la première fois de la saison. Et cette défaite tombe mal avant de jouer contre des équipes qui semblent être dans la même galère.

"Est-ce que La Gantoise était trop forte ? Je pense que oui", annonce directement Daan Heymans après la défaite des Zèbres contre les Buffalos. "Mais on a aussi donné des cadeaux", affirme le milieu de terrain. On ne peut que lui donner raison, dans la mesure où les deux premiers buts ont été pratiquement offerts par les locaux, sur deux pertes de balle.

Après la pause, Daan Heymans est monté au jeu, mais cela n'a rien changé. "On a bien réagi, mais il faut dire que ce penalty nous coupe les jambes. On a aussi manqué d'efficacité dans le dernier geste et même dans l'avant-dernier geste".

Voilà donc les Zèbres dans les profondeurs du classement avant d'affronter Malines, le RWDM et Westerlo. "On va se déplacer à Malines oui, et ce sera une rencontre très importante pour nous. On a besoin des trois points... mais c'est vrai qu'eux aussi".

Les Zèbres sont donc au-devant du tournant de leur saison : sortir la tête de l'eau ou trembler toute la saison.