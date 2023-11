Oublié par Martinez, il rêve de convaincre Tedesco : un défenseur belge dans la forme de sa vie

Ce vendredi, Domenico Tedesco révélera sa sélection pour les matchs contre la Serbie et l'Azerbaïdjan. Et si un nom un peu oublié faisait son retour ?

Vous rappelez-vous de Christian Kabasele ? Voilà sept ans maintenant que l'ancien pilier du Racing Genk a quitté la Belgique pour Watford, à l'époque pour près de 7 millions d'euros. Et voilà... six ans bientôt que Kabasele n'a plus disputé de match sous le maillot de l'équipe nationale.

Appelé pour la première fois en juin 2016, Christian Kabasele a enchaîné les rencontres sans décoller du banc, ne disputant son premier match qu'en amical face aux Pays-Bas le 9 novembre de la même année (1-1). Un match plutôt réussi. Mais sa première saison en Angleterre est pourrie par les blessures, et Kabasele doit attendre un an pour être à nouveau aligné, cette fois face au Japon (1-0).

© photonews

Une nouvelle performance très correcte de sa part, même si ses soucis à la relance sont soulignés. Mais à l'époque, à quelques mois de la sélection pour le Mondial 2018, Kabasele fait partie des options crédibles pour servir de doublure dans un secteur déjà critiqué. Une fin de saison très compliquée avec Watford le laisse à l'orée du groupe, parmi les réservistes laissés sur le carreau.

Mis de côté par Roberto Martinez, en difficulté à Watford

Depuis 2018 et quelques nouvelles sélections sans aucune minute (notamment en Ligue des Nations), le défenseur de Watford n'a plus vu Tubize. Roberto Martinez l'oublie complètement, privilégiant la jeune garde (Bornauw, Denayer, Mechele...) ou la... garde vieillissante pour l'Euro 2021 (Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld).

© photonews

Il faut dire que Kabasele vit au même moment des années compliquées, entre une descente des Hornets et une saison 2021-2022 passée presque intégralement sur le banc après la remontée. Même en 2022-2023, après une nouvelle descente de Watford, Kabasele alterne entre très bonnes prestations et brassard de capitaine, et passages sur le banc après des matchs moins convaincants. À l'image d'une carrière faite de hauts et de bas.

Renaissance à l'Udinese et option pour Tedesco ?

L'heure était donc venue pour un changement d'air salutaire : cet été, Kabasele troque Watford pour l'Udinese. D'un club de la galaxie Pozzo-Bayat à l'autre, mais surtout d'un championnat à un autre : la Serie A est un excellent révélateur du niveau d'un défenseur, et Christian Kabasele allait devoir hausser son niveau pour s'y imposer.

Et il y est superbement parvenu : son match du week-end dernier face à l'AC Milan (victoire 0-1) lui a valu des louanges et les chiffres d'Udine avec et sans lui sont parlants (0,8 but encaissé par match avec le Belge, 2 buts encaissés par match sans lui !). De source sûre, Christian Kabasele croit toujours aux Diables Rouges, à 32 ans et alors qu'il semble dans la forme de sa vie.

Alors que la défense belge est critiquée et que Jan Vertonghen manquera le prochain rassemblement, Tedesco peut-il sortir son nom de son chapeau ? Le sélectionneur n'a pas été avare en surprises depuis son arrivée... mais celles-ci correspondent plutôt à de jeunes talents plutôt que des vétérans sur le retour. Les chances paraissent minces, mais qui sait...