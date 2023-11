Thibaut Courtois finalement prêt pour l'Euro ? La phrase de Carlo Ancelotti qui sème le doute

Thibaut Courtois semblait out pour l'intégralité de la saison, et donc très incertain pour l'Euro 2024. Mais Carlo Ancelotti a l'air plus optimiste.

Suite à la fameuse affaire dite "du brassard" qui avait vu Thibaut Courtois claquer la porte des Diables Rouges en juin dernier, on ignore encore ce que l'avenir réserve pour le n°1 belge. Alors que Domenico Tedesco espérait s'entretenir avec son gardien de but en septembre dernier, une grave blessure de Courtois a en effet compliqué les choses, et permis de temporiser. Encore interrogé à ce sujet récemment, Tedesco laissait la porte ouverte à une réconciliation, mais était très clair : la priorité, c'était une récupération totale de Thibaut Courtois, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés et qu'on annonce donc out pour de longs mois. Certains l'imaginaient même indisponible pour toute la saison, ce qui rendrait très difficile sa participation à l'Euro 2024 en l'absence de rythme. Carlo Ancelotti optimiste pour Courtois ? Cependant, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a laissé sous-entendre que Courtois pourrait bien revenir plus vite que prévu. Interrogé sur le mercato hivernal à venir, l'entraîneur du Real Madrid a ainsi déclaré : "Je ne crois pas que nous ferons de vagues en janvier. Il ne faut pas oublier que Courtois et Militao devraient revenir en seconde partie de saison. Ils seront là pour la fin de saison". © photonews Est-ce optimiste de la part de l'Italien ? Peut-être, mais cela peut aussi signifier que la revalidation de Thibaut Courtois va plus vite que prévu. Auquel cas, un retour en forme dans les derniers mois de la compétition ouvrirait naturellement le débat d'une sélection pour l'Euro 2024, alors que Koen Casteels est le n°1 en son absence. Domenico Tedesco profitera peut-être des mois prochains pour faire la clarté sur ce dossier...





