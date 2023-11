Hein Vanhaezebrouck va bien : il râle

La Gantoise se déplace en Islande, à Breidablik, ce jeudi. Déjà sur place, les Buffalos ont pu constater qu'il y fait froid, et ça ne plaît pas à Hein Vanhaezebrouck.

Les Gantois sont bien arrivés en Islande, et ont découvert le terrain de Breidablik, ou plutôt de Reykjavik où se disputera la rencontre. Hein Vanhaezebrouck a aussi découvert la météo locale, et bien sûr, il râle. "Il fait froid. On sait que la température le jour du match sera proche de zéro. Quand le match va démarrer, le terrain sera du béton. Les gens d'ici ne peuvent rien y faire, c'est juste le risque que vous courez ici en novembre", déclare l'entraîneur gantois dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Pour Vanhaezebrouck, l'UEFA devrait tenir compte de ces circonstances et programmer la rencontre un peu plus tôt. "La seule chose que je me demande c'est pourquoi nous ne jouons pas plus tôt, quand il y a encore du soleil. La température baisse quand le soleil disparait, et les terrains ne sont pas chauffés", regrette-t-il. "Apparemment, l'UEFA n'y a pas pensé, mais qui suis-je pour les remettre en question ?".

Hein Vanhaezebrouck craint ainsi les risques de blessure sur ce type de gazon. Mais après tout, en Belgique non plus, on ne joue pas en plein jour quand il gèle l'hiver, ce qui n'est tout de même pas une occurrence si rare...