Une figure très importante du football belge prépare ses adieux

Michel Louwagie ne sera bientôt plus directeur exécutif de La Gantoise. L'homme de 76 ans laissera son poste au nouvel actionnaire Sam Baro, à la fin de la saison.

Suite au rachat de La Gantoise il y a quelques mois, Louwagie est resté en charge de plusieurs fonctions au sein du club. Bientôt, le passage de flambeau sera définitivement acté.

"Les gens peuvent voir mon bilan', a déclaré Michel Louwagie, directeur exécutif de La Gantoise depuis février 1990, dans les colonnes de Sporza. "Nous avons transformé un club avec une situation désespérée, presque en faillite, en un club doté du plus beau stade de Belgique. Nous avons remporté le titre national et nous avons passé l'hiver en Ligue des champions. C'est donc avec satisfaction que je regarde en arrière."

Un nouveau titre, le meilleur cadeau d'adieu pour Louwagie ? "Nous ne parlons pas du titre. Nous vivons dans le présent et ne rêvons pas encore de plus. Nous avons un groupe solide qui peut aller quelque part, mais je ne vais pas lui donner une place ou un titre. Nous verrons bien où nous finirons. Je suis satisfait de la qualité de l'équipe et du travail de l'entraîneur. On voit clairement la patte de Hein Vanhaezebrouck."