Westerlo évite le pire mais cale encore contre STVV

Westerlo a concédé le partage face à STVV. Les Campinois sont en grand danger au classement.

Saint-Trond a été chercher un partage à Westerlo (3-3) ce vendredi en ouverture de la 14e journée de Jupiler Pro League. Avec ce résultat, le KVC Westerlo reste cantonné à la 15e place de D1A, et peut potentiellement être dépassé par le KV Courtrai si ce dernier l'emporte à l'Union ce dimanche.

STVV avait ouvert le score après 5 minutes de jeu via Eric Bocat, mais Westerlo a repris l'avantage via Bayram et Madsen, pour finalement mener au score à la mi-temps. En seconde période, cependant, Saint-Trond finira par égaliser sur un penalty transformé par Aboubakary Koita (77e), et mènera même au score via un doublé de ce même Koita en fin de rencontre (88e).

Westerlo semblait parti vers un résultat catastrophique, mais ira chercher un partage dans les derniers instants via Frigan (90e+1). Avec ce résultat, les Canaris de Thorsten Fink laissent Westerlo en grande difficulté, deux points seulement devant le KV Courtrai, lanterne rouge.

10/11/2023 20:45 Westerlo - STVV 3-3