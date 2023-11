La RAAL revient de loin à Virton, l'Olympic Charleroi s'impose au forceps

La 12e journée de Nationale 1 a livré ses premiers verdicts. Avec notamment des matchs agités pour la RAAL et l'Olympic Charleroi.

Après ses partages à Lokeren et à Knokke, la RAAL a connu son troisième match sans victoire de la saison en repartant de Virton sur ce score de 2-2. Et encore, les Louviérois ont eu chaud. A un quart d'heure de la fin, Virton menait 2-0 grâce à un penalty transformé par Mayron De Almeida et à Pelé Mboyo.

Mais les hommes de Frédéric Taquin sont revenus en quatre minutes grâce à des réalisations de Fadel Gobitaka et de l'ancien Gaumais Mohamed Soumaré. Malgré cette belle force de caractère, les Loups pourraient perdre leur première place au profit de Lokeren.

Les écarts se resserrent en tête de Nationale 1

En embuscade des premières places, l'Olympic Charleroi a signé une belle performance en battant Heist. Les Dogues étaient menés 0-1 à la mi-temps avant de renverser la situation grâce à Simon Paulet et Mohamed Medfai.

Heist y répondra coup pour coup avant le but de la victoire carolo signé Bilel Hassaini à la 75e. Grâce à cette victoire, l'Olympic revient à deux points de la cinquième place occupée par son adversaire du soir. En bas de classement, notons la nouvelle défaite de Visé contre les espoirs de La Gantoise.