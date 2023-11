🎥 Le premier but d'Axel Witsel depuis son arrivée à l'Atlético Madrid !

Axel Witsel n'avait pas encore fait trembler les filets depuis son arrivĂ©e Ă l'AtlĂ©tico Madrid, oĂč il est cantonnĂ© Ă un rĂŽle fort dĂ©fensif. C'est dĂ©sormais chose faite.

Ce dimanche, face à Villarreal, Axel Witsel (34 ans) a inscrit son premier but depuis le 16 avril... 2022. C'était à l'époque lors d'une démonstration du Borussia Dortmund face à Wolfsbourg (6-1), et Witsel, aligné en tant que milieu défensif, avait inscrit le 2-0 pour les Borussen. Depuis sa signature à l'Atlético Madrid durant l'été 2022, rien pour l'ex-Diable Rouge.

Ce dimanche, après 58 matchs sous le maillot madrilène, Witsel a enfin trouvé le chemin des filets. Un but utile, puisqu'il a permis à l'Atlético Madrid d'égaliser juste avant la mi-temps, avant de finalement l'emporter (3-1) en seconde période. Axel Witsel était aligné en défense centrale, comme toujours cette saison.

Le total de buts de Witsel à l'Atlético Madrid risque fort d'être le plus bas de sa carrière, derrière ses années au Benfica (52 matchs, 5 buts) et Tianjin (47 matchs, 6 buts). Même au Borussia Dortmund, l'ancien du Standard avait inscrit 13 buts (en 145 matchs). Le signe d'une carrière qui voit Axel reculer de plus en plus sur le terrain l'âge avançant.