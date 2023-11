Catastrophe pour ce joueur du Club de Bruges !

Bjorn Meijer a quitté le camp d'entraînement des U23 des Pays-Bas en raison d'une blessure. C'est l'équipe nationale qui a annoncé la nouvelle ce mardi via ses canaux officiels. On ne sait pas encore de quel type de blessure il s'agit.

Il s'agit d'un véritable coup dur pour Meijer, qui avait été freiné en début de saison suite à une blessure. Ces dernières semaines, il avait repris place dans le 11 de base.

Attendons bien entendu de plus amples informations pour nous prononcer. Mais si Ronny Deila doit le remplacer ces prochaines semaines, il devrait logiquement faire appel à Maxim De Cuyper.

News from Zeist.



Bjorn Meijer leaves the Jong Oranje training camp due to injury. There will be no replacement.



Get well soon, Bjorn!