Domenico Tedesco confirme une absence face à la Serbie

La Belgique accueille la Serbie ce mercredi dans le cadre d'une rencontre amicale. Le sélectionneur Domenico Tedesco doit composer avec plusieurs absences et incertitudes.

Ce mardi midi en conférence de presse, Domenico Tedesco a levé le voile concernant l'état de santé d'Alexis Saelemaekers.

Le joueur de Bologne, prêté par l'AC Milan, était de retour en sélection après une période d'absence. Il sera trop court pour la rencontre de mercredi. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Tedesco a repris Spileers.

"Alexis a quelques soucis, rien de grave. Ce serait trop risqué de le prendre face à la Serbie. Je ne vois pas Saelemaekers comme un ailier car on en a déjà beaucoup. Il sait que je le vois comme un défenseur, un concurrent pour Castagne. Il devrait être là pour dimanche (contre l'Azerbaidjan, nda). C’est bien d’avoir un joueur flexible comme lui."

En outre, la situation semble être floue concernant Amadou Onana. Je n’aime pas prendre des risques. On a des responsabilités envers les joueurs et les clubs. On verra mercredi matin, mais c’est sans doute mieux de se concentrer sur dimanche", a continué Tedesco.