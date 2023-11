Numéro 2 chez les Diables, jusqu'à quand ? Lois Openda envoie un signal clair à Domenico Tedesco

La Belgique jouera deux rencontres en ce mois de novembre. Lois Openda tentera d'en profiter pour ouvrir son compteur buts sous Domenico Tedesco.

Déjà auteur de 11 buts cette saison avec le RB Leipzig, Lois Openda n'est pas encore parvenu à faire trembler les filets depuis l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges, en février dernier.

Ce mardi en conférence de presse, Openda a parlé de ses performances en sélection nationale. Il sent que le vent est en train de tourner. ”Je suis certain que je vais marquer au prochain match. Si je n’ai pas encore marqué, c’est parce que je dois plus m’appliquer quand j’ai une occasion. J’ai beaucoup parlé avec le coach (Domenico Tedesco, nda) et il m’a conseillé. Comme il est passé par Leipzig, je sais ce qu’il recherche chez un attaquant.”

Si Openda n'a pas encore marqué sous Tedesco, c'est probablement aussi parce qu'il n'a été titularisé qu'une fois, dans un tandem avec Lukaku en Autriche. ”En Autriche, on avait essayé avec Romelu et je pense que ce n’était pas si mauvais pour une première. Nous aurons encore d’autres matches où nous pourrons essayer de jouer à deux et nous allons nous améliorer. Si j’ai une préférence ? J’ai l’habitude de jouer avec deux attaquants à Leipzig mais à Lens, je jouais seul en pointe.

"Peu m’importe, je m’adapterai à ce que le coach demande", a continué Openda, qui assure "ne pas sentir de hiérarchie".