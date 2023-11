Très bonne nouvelle pour ce binational avec le Maroc

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, avait récemment appelé deux binationaux pour le match de mardi prochain face à la Tanzanie : Bilal El Khannouss et Ismael Saibari.

Le Maroc sera, pour cette rencontre, sans son milieu de terrain Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est blessé en club.

C'est alors Benjamin Bouchouari, joueur de Saint-Etienne, qui est appelé pour le remplacer. Passé par Beveren, Anderlecht, Genk ou encore Malines, Bouchouari possède également la nationalité belge. International U23 avec le Maroc, il n'a pas encore fait ses débuts avec les A.

السيد وليد الركراكي يوجه الدعوة لجواد ياميق و بنجامين بوشواري للإلتحاق بالتجمع الإعدادي



Jawad El Yamiq & Benjamin Bouchouari are called up by the coach @WalidRegraguiof to join the training camp#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/mFBs6UOeLQ