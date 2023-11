Une courte victoire des Diables Rouges, mais beaucoup d'enseignements pour Tedesco

Une Belgique bis a battu la Serbie d'une courte tête. Mais le résultat était presque secondaire par rapport aux nombreux enseignements à tirer des expérimentations de Tedesco.

Il plane un drôle de parfum de 2021 sur ce Belgique-Serbie à huis-clos, dans le froid de Den Dreef et dans une indifférence que parvient tout de même à remuer le onze complètement expérimental de Domenico Tedesco. Zeno Debast et Ameen Al-Dakhil aux côtés de Theate dans une défense hybride, Olivier Deman côté gauche, une première titularisation pour Arthur Vermeeren : silence, on tourne.

Et le rythme du match est faussé d'entrée de jeu : une passe catastrophique de Pavlovic met le gardien serbe en grande difficulté. Le pressing d'Opena est payant, et Yannick Carrasco en profite (2e, 1-0). Le même Pavlovic lance ensuite... Openda en face-à-face avec Rajkovic, qui s'impose. Les Diables peinent ensuite à accélérer le jeu, malgré quelques dribbles flamboyants d'un Bakayoko qui laisse Debast fort seul, heureusement sans conséquences sur un centre de l'ex-Rouche Mladenovic (24e).

Malgré le joli coup d'oeil d'un Tielemans très en jambes, Openda ne parviendra pas plus à tromper Rajkovic les deux fois suivantes, tandis que Matz Sels, jamais alerté en dehors de ça, ne peut que regarder s'écraser sur le poteau une frappe de seconde ligne de Filip Djuricic (31e). La Belgique ne sera que très peu parvenue à amener le surnombre, la faute à des backs bien trop timorés. Reste la satisfaction Vermeeren, étincelant par son jeu en une touche.

Tielemans enfin patron, Openda décevant

Tedesco fait encore des changements à la pause : exit le trio Theate-Mangala-Bakayoko, Wout Faes, Dodi Lukebakio et surtout Aster Vranckx montent au jeu. Ce dernier s'érigera en patron, envoyant quelques longs ballons bien sentis que ne mettra pas à profit un Carrasco émoussé. Olivier Deman, cependant, commence enfin à mettre le nez à la fenêtre, et s'offre un crochet-frappe sur une ouverture de Vranckx (66e). Rajkovic sauve encore les siens.

Michy Batshuayi remplace un Openda probablement déçu, et se procure une nouvelle occasion assez vite (73e). Le buteur de Fenerbahçe pèse un peu plus sur la défense serbe, mais un certain Aleksandar Mitrovic se montre lui aussi très dangereux de la tête (78e, 89e) et la fin de match est fortement à l'avantage de la Serbie. Sels, Al-Dakhil et même un Faes bien rentré resteront cependant inflexibles. Peu d'enseignements à tirer ? Tedesco aura certainement un autre avis, car plusieurs nouveaux venus se seront montrés plutôt à leur avantage. D'autres ont perdu des points...