Les propriétaires du Standard bientôt pénalisés de 12 points en Angleterre ?

Récemment racheté par le fond d'investissements 777 Partners, Everton devrait être pénalisé de douze points en fin de semaine pour violation du fair-play financier.

Propriétaire du Standard et d'autres clubs à travers le monde, 777 Partners a racheté les parts d'Everton au mois de septembre. Le fond d'investissements américain veut diversifier son marché, en détenant un club dans chaque grand championnat européen.

Mais tout ne se passe pas comme prévu et de nombreux clubs de la galaxie traversent de grosses difficultés. C'est notamment le cas au Standard, mais aussi au Red Star, au Hertha Berlin et au Genoa.

Le petit nouveau de la famille ne passe pas à côté, ce qui n'est pas une surprise. Les Toffees peinent de plus en plus à se maintenir en Premier League, challenge intéressant pour 777 Partners qui compte faire revivre le derby de la Mersey.

Mais cela va devenir beaucoup plus difficile. Selon les informations du journaliste anglais Steve Brown, le club anglais pourrait être pénalisé de douze points en fin de semaine, pour violation du fair-play financier. Si cela se confirmait, il s'agirait d'un vrai séisme sur la Mersey et sur la Premier League. Everton se retrouverait alors lanterne rouge, avec... deux points et sept unités de retard sur Bournemouth, premier sauvé.

Actuellement, Amadou Onana et ses compères occupent la 14e place.