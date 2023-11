Révélation au Cercle de Bruges, bientôt sur les pelouses de Ligue 1 ?

Notamment lors du derby contre le Club, le portier du Cercle de Bruges Warleson a livré une rencontre sensationnelle. Le dernier rempart brésilien est l'une des révélations de la saison, l'une des raisons du bon début des Groen & Zwart.

Chaque année et dans tous les compartiments du jeu, la Pro League nous livre son lot de révélations. La cuvée 2023-2024 ne manque pas, notamment au Cercle de Bruges.

Sous les ordres de Miron Muslic, les Groen & Zwart se battent pour les Play-Offs 1 et plusieurs éléments, comme Kevin Denkey, Thibo Somers, Hugo Siquet et d'autres, se mettent plus que largement en lumière.

C'est également le cas du gardien Warleson, auteur d'une performance simplement énorme lors du derby contre le Club de Bruges. Le Brésilien réalise un superbe début de saison et est déjà grandement observé.

Sacha Tavolieri sait d'ailleurs que l'AS Monaco songerait à rapatrier le gardien de son club satellite. Le club du Rocher voudrait instaurer une concurrence plus importante à son portier titulaire Philipp Köhn et jugerait le profil de Warleson comme idéal.