Analyse La raison pourquoi ce jeune Diable Rouge fait déjà partie du top mondial

Il y un an, quasiment personne ne connaissait le nom de Johan Bakayoko. Désormais, le joueur du PSV Eindhoven et des Diables Rouges est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football mondial.

Le PSV est en train de faire des étincelles en Eredivisie. Le club d'Eindhoven a le maximum de points et une différence de buts de +40. 45 buts marqués en 12 matches, pour seulement 5 contre. L'un des acteurs majeurs de ce début de saison canon, c'est assurément Johan Bakayoko, qui compte déjà deux buts et 6 passes décisives. Mais si ses coéquipiers avaient été plus efficaces, cela aurait été encore plus impressionnant. En effet, l'observatoire du football (CIES) met en lumière dans sa lettre hebdomadaire que Johan Bakayoko est l'un des joueurs qui créent le plus d'occasions. En effet, il n'y a que 14 joueurs qui apportent plus de danger que lui. Dans sa catégorie d'âge, Johan Bakayoko côtoie le top mondial En ce qui concerne les joueurs âgés de moins de 21 ans, seul Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, le devance. Le nombre moyen de passes clés ("key passes") et de passes décisives attendues (xA, pour "expected assists") a été pris en compte pour établir le classement, qui est dominé par l'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. La moyenne de Bakayoko est de 1,79 passe clé et 0,31 xA par match d'Eredivisie. Par ailleurs, l'indice tient également compte de la force du championnat. Classement Indice Joueurs Club Key passes/90' xA/90' Niveau de la compétition 1 2,36 Ousmane Dembélé PSG 2,45 0,27 +28 2 1,92 Leroy Sané Bayern München 1,62 0,46 +35 3 1,89 Nico Williams Athletic Bilbao 1,54 0,41 +42 4 1,87 Kylian Mbappé PSG 1,95 0,2 +28 5 1,74 Moussa Diaby Aston Villa 1,5 0,31 +41 ... 11 1,65 Florian Wirtz Leverkusen 1,45 0,35 +34 ... 15 1,61 Johan Bakayoko PSV 1,79 0,31 +12