Le Standard et Anderlecht intéressés par le même renfort défensif ?

La période hivernale des transferts risque d'être mouvementée. La bataille pour le titre fera rage, tandis que plusieurs équipes doivent encore se renforcer pour sauver leur saison.

La période hivernale des transferts est le moment de rééquilibrer un noyau parfois mal constitué pendant l'été, surtout avec la panique de la fin du mercato.

C'est notamment le cas au Standard, où un latéral gauche et un ailier droit sont grandement souhaités. Les Rouches ont encore besoin de renforcer certains postes clés, mais vont aussi devoir vendre pour libérer des liquidités.

Selon la presse suédoise, les Liégeois seraient intéressés par un homme... tout comme le Sporting d'Anderlecht : Nathaniel Adjei, défenseur de 21 ans évoluant à Hammarby, en D1 suédoise.

L'arrière-central ghanéen, droitier, ferait doublon dans le noyau liégeois. Les titulaires de Carl Hoefkens en défense sont connus, sauf si un départ vient à se profiler. Autre solution possible : un premier passage vers le SL16 FC avant d'intégrer les A.

C'est plutôt Anderlecht qui aurait besoin d'un défenseur central supplémentaire. Jan Vertonghen montre quelques signes de fragilité, Zeno Debast ne pourra pas tout enchaîner et les solutions manquent sur le banc.

Quoi qu'il en soit, Nathaniel Adjei semble être un bon profil : international espoir, 23 matchs et plus de 1.500 minutes avec Hammarby cette saison et une cote de popularité élevée auprès des supporters. Qui du Standard ou d'Anderlecht réalisera le bon coup ? Les deux clubs se feront-ils griller la politesse par Leeds, aussi intéressé ? Réponse dans les prochaines semaines.