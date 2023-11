C'est le chaos au club de Kevin Mirallas : "Impardonnable"

Le club de Kevin Mirallas, l'Eendracht Alost, est en plein chaos. Les responsables des équipes de jeunes ont mis leur travail en suspens, ce à quoi ont réagi les propriétaires turcs par un communiqué.

Kevin Mirallas savait-il dans quel guêpier il était allé se fourrer en devenant directeur sportif de l'Eendracht Alost, en D2 VV ? En coulisses, la situation du club laisse songeur. Les entraîneurs des équipes de jeunes ont en effet déclaré faire grève, dénonçant des conditions de travail inadaptées : des mois de retard de paiement, pas d'eau chaude, pas de chauffage... Selon eux, même certains joueurs de l'équipe A n'auraient pas été payés depuis des mois.

Les propriétaires turcs de l'Eendracht, qui sont également accusés d'avoir émis des menaces à l'encontre de certains employés, ont réagi fermement à cette insurrection. Dans une lettre ouverte, ils déclarent "impardonnables" les actions des accompagnateurs des équipes de jeunes. "Un responsable qui tient son club et ses jeunes dans son cœur ne devrait pas agir de cette manière".

Le communiqué affirme que la direction "travaille à une nouvelle restructuration de l'école de jeunes afin que les entraînements et les rencontres puissent reprendre le plus vite possible". Sans les employés rebelles, licenciés, donc...