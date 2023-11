La place de titulaire de Wout Faes en danger ?

Wout Faes est loin de rassurer dans la défense des Diables Rouges. Mais il préfère calmer le jeu.

Titulaire aux côtés de Jan Vertonghen depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, Wout Faes est un choix fort de la part du nouveau sélectionneur. Mais aussi un choix contesté suite à ses fréquentes boulettes. Contre la Serbie, il a assisté du banc à la bonne prestation de ses concurrents Zeno Debast et Ameen Al-Dakhil.

"Je suis heureux pour eux. Mais cela ne met pas de pression supplémentaire. Il y a toujours de la concurrence avec les Diables Rouges. C’est normal au plus haut niveau. Cela me rend plus fort. Et cela m’encourage à faire mieux. C’est donc quelque chose de positif" a-t-il déclaré à la presse.

Wout Faes sait qu'il doit se montrer digne de la confiance de Tedesco, tant par ses prestations avec Leicester qu'en équipe nationale : "Je suis satisfait de mes matchs de qualification. L’entraîneur a confiance en moi, il m’a donné des opportunités. Est-ce que mon statut a changé au cours de la dernière année ? C’est clair. Je dois maintenant essayer de poursuivre dans cette voie".