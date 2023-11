Grosse polémique : l'Ukraine n'a pas obtenu de penalty, l'Italie qualifiée de justesse

L'Ukraine et l'Italie se sont séparés dos-à-dos (0-0) ce lundi, ce qui signifie que la Squadra est qualifiée directement pour l'Euro 2024. Mais une phase crée la polémique.

Au terme d'un match très disputé, lors duquel les deux équipes ont eu leurs temps forts et faibles, l'Ukraine et l'Italie se sont séparés dos-à-dos (0-0) dans leur dernier match qualificatif pour l'Euro 2024. Si l'Ukraine l'emportait, il dépassait la Squadra Azzurra au classement et se qualifiait donc directement.

Et si le match nul paraît logique, d'autant plus compte tenu des nombreuses occasions italiennes en première mi-temps, une phase va laisser des regrets à l'Ukraine : en toute fin de rencontre, Mikhaylo Mudryk s'effondre dans le rectangle, après que les Ukrainiens aient mis une forte pression sur Gianluigi Donnarumma.

L'arbitre ne bronche pas, le VAR ne l'appelle pas : aucun penalty ne sera sifflé. Pourtant, les images sont claires : l'attaquant de Chelsea paraît avoir été touché dans le rectangle. L'Italie ne devra pas passer par les barrages, et ne manquera donc pas un troisième grand tournoi en 4 éditions... mais a eu très chaud. L'Ukraine, de son côté, conserve ses chances via les barrages...

